Главный вокзал Гамбурга чуть не подорвался из-за халатности рабочего

Главный железнодорожный вокзал в Гамбурге был временно парализован.

Изначально речь шла об угрозе взрыва вследствие утечки охлаждающего реагента. Известно, что движение поездов было полностью остановлено, была произведена эвакуация пассажиров и сотрудников вокзала.

Согласно данным немецкого издания Focus, после прибытия спасательных служб вокзал работает в обычном режиме, движение поездов полностью восстановлено. По предварительным данным, инцидент произошёл в связи с халатностью одного из рабочих.

Ранее сообщалось о том, что заминированы несколько бизнес-центров, на этот раз в украинском Львове. В течение двух дней взрывотехники с кинологами обыскивают здания в поиске бомбы, но пока это не привело к ожидаемым результатам. Расследование продолжается.