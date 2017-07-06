В Омской области пенсионер захлебнулся в канаве из-за эпилепсии

31 мая пожилого инвалида нашли мертвым в воде неподалеку от села Троицкое Тюкалинского района. Подробности ситуации рассказали представители областного ГУ МВД.

Жительница Омской области заявила о пропаже своего 66-летнего брата, который накануне утром ушел из дому. Полицейские обошли село и нашли пенсионера в заполненной воде канаве за 100 метров от населенного пункта.

По предположению следователей, мужчина захлебнулся из-за приступа эпилепсии. Чтобы установить подлинную причину гибели пенсионера, Следственный комитет направил тело на судебно-медицинскую экспертизу. Пока же правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.