В Москве горела лаборатория в институте хирургии: жертв нет

В Москве было объявлено об эвакуации Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского.

Сообщается, что тревога была поднята из-за задымления в лаборатории, которое было ликвидировано силами сотрудников института с помощью огнетушителей, находящихся внутри здания.

Известно, что после возгорания медицинского оборудования было эвакуировано сто человек, находящихся в здании, жертв и пострадавших нет. Прибывшая на место пожарная служба присудила пожару второй уровень сложности.

Напомним, сегодня в Иркутске во время развлекательных мероприятий, посвящённых Дню защиты детей, стало известно о восьми пострадавших детях. Кроме этого, двое детей были доставлены в ближайшую больницу с тяжёлыми ожогами по всему телу – травмировано порядка четверти кожного покрова.

Аниматорам и руководству развлекательного центра уже предъявлено обвинение в халатности, так как помощь пострадавшим оказывали их родители, а не персонал. Ведётся расследование.