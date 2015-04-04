На Кубани слабоумную пенсионерку избили в психбольнице

84-летняя женщина получила внушительную гематому, пробыв в учреждении всего день. О происшествии СМИ рассказала дочь пострадавшей - Елена.

У пенсионерки появились признаки слабоумия и расстройства сна. Посовещавшись со специалистами, дочь и внучка решились поместить её на месяц в областную психбольницу. Как сказали медики, за этот срок персонал сможет поправить здоровье пациентки. Затем её можно будет забрать домой и вести наблюдение. Елена отметила, что её мать с 2016 года состоит на учете в психиатрической клинике, однако дееспособность пока не признана.

25 мая её оформили в лечебницу. Руководство заставило Елену написать заявление о том, что слабоумная пациентка является опасной для самой себя. Родственники выполнили необходимую процедуру и уехали домой. А когда приехали на следующие сутки - то обнаружили вокруг глаза больной крупный синяк. Сама она не смогла объясниться из-за проблем с речью.

Елена заподозрила, что мать избили сотрудники больницы и пожелала забрать её оттуда. По её словам, персонал не ждал визита в выходной так скоро после прибытия больной. За этим она пошла к заведующей. Та приняла заявление и передала документы. Руководитель предположила, что старушке нанесли травму другие пациенты.

Женщины вместе с больной отправились в службу "скорой помощи" - там медики также зафиксировали повреждения. По факту произошедшего Елена вместе с дочерью уже написали жалобу в полицию и прокуратуру.