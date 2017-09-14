Появилась информация о том, что в Перми мужчина украл двухмесячного ребенка. Правоохранительные органы обнаружили обвиняемого.

Представители аппарата Уполномоченного по правам детей заявили, что житель Перми выкрал своего ребенка у бывшей жены. Это дело передали отделу по защите прав несовершеннолетних. Сотрудники при поддержке судебных приставов нашли отца малыша и вернули ребенка матери. Выяснилось, что мужчина не открывал дверь представителям законопорядка и им пришлось взломать дверь. Правоохранительные органы не исключают возможности того, что на мужчину могут открыть уголовное дело.

Напомним, что недавно в Астрахани 59-летний мужчина обокрал ребенка. 11-летняя девочка во время прогулки каталась на роликах, когда незнакомец украл у нее сумку. В полицию обратилась мама девочки. По ее словам, они с ребенком вышли на прогулку. Женщина рассказала, что ее дочь переобулась и положила вещи в рюкзак. Как только девочка обернулась, то рюкзака уже не было. Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Пьяный мужчина не смог объяснить мотивов своего поступка. Вины он не отрицал, даже рассказал, что украденное спрятал под лавочкой у себя дома.