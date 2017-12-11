В Москве на Казанском вокзале была изнасилована постоялица женского монастыря

Известно, что 31 мая в Москве женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании.

41-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что находилась на Казанском вокзале в столице. Именно там над ней надругался незнакомый ей мужчина. Также потерпевшая рассказала о том, что она приехала в столицу России только на период майских праздников для того, чтобы подработать. Деньги в Москве она решила зарабатывать в Иерусалимском женском монастыре, который находится в южной части города. Сейчас полиция разыскивает главного подозреваемого и ведет расследование данного происшествия.

Напомним, что за день до этого в Москве женщина позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании. По ее словам, она остановила на улице такси. Вот только водитель сам выбрал пункт назначения и стал приставать к своей клиентке. Как только машина уехала, то потерпевшая сразу же позвонила сотрудникам полиции. Когда патрульные прибыли на место преступления она не смогла доступно описать происшествие, а только набросилась на них с оскорблениями. Сейчас правоохранительные органы проверяют достоверность ее показаний.