В Нижнекамске мужчина спрятал останки тела товарища по всему городу

В Нижнекамске задержали мужчину, который убил своего собутыльника молотком.

Согласно информации следствия, два пожилых мужчины общались и выпивали вместе. В итоге у них началась ссора. Обвиняемый ударил собутыльника несколько раз молотком. От сильных ранений пострадавший умер на месте преступления. Для того, чтобы не сесть в тюрьму за убийство, мужчина расчленил тело убитого и разбросал его останки по всему городу. В социальных сетях появилась информация о том, что какая-то бездомная собака ходила с человеческой рукой в зубах.

Сначала в убийстве обвинили сына погибшего. Как только виновный в смерти товарища узнал об этом, то он признался правоохранительным органам. Сейчас сотрудники полиции продолжают расследование по этому делу для поисков дополнительных фактов.

Напомним, что недавно в Подмосковье мужчина смыл в унитаз останки тела сестры. Сообщается, что сантехник, пришедший в дом для ремонта, обнаружил в подвале кровавую воду из труб и мясо человеческого тела. Зайдя в квартиру обвиняемого он заметил в ванной голову мертвой женщины. На допросе мужчина сообщил, что его сестра ударилась головой об косяк и умерла. По его словам, он расчленил ее тело по той причине, что у него не было средств на похороны. Правоохранительные органы проверяют достоверность его показаний.