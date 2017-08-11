Из аттракциона - в кому: девочек на батуте сорвало ураганом в Знаменске

31 мая в городе Астраханской области сильный ветер вынес на дорогу незакрепленный надувной замок с детьми внутри. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

По данным правоохранителей, две девочки 4 и 8 лет развлекались на батуте в Знаменске, когда его сорвало ураганом и вынесло на проезжую часть дороги. Старшая из них выпала на газон, сломала кости таза и получила сотрясение головного мозга. А вот младшая девочка пострадала сильнее и впала в кому. В настоящее время обе пострадавшие госпитализированы: одна - в хирургии, другая - в реанимации.

Следствие задержало предпринимателя, который организовал злополучный аттракцион. По предварительной информации, ответственное лицо закрепил батут 4-мя анкерами вместе 10-ти, как того требует законодательства. Кроме того, веревки были слишком тонкими. Сотрудники Следственного комитета возбудили против бизнесмена уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, которые привели к тяжелым травмам граждан. Суду предстоит выбрать для задержанного меру пресечения.