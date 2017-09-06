Иркутский СК задержал техдиректора центра ТРК, где обожглись 8 детей

Следственный комитет начал проверку взрыва в научно-развлекательном заведении "Гравитация", которая организовала для ребят опасные опыты. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как ранее писала "Версия", 1 июня около 16 часов по иркутском у времени в торгово-развлекательном комплексе "КомсоМОЛЛ" произошло чрезвычайное происшествие - 8 детей обожглись из-за неудачного эксперимента. По предварительным данным, сотрудники "Гравитации" показывали детям химические опыты - реактивы вспыхнули и взорвались. Малыши от 6 до 11 лет сильно обожглись. Трое из них уже отправились домой, а остальные госпитализированы.

Следствие задержало технического директора центра "Гравитация", организовавшей для детей развлекательную программу. По информации СК, после взрыва в помещении не сработала пожарная сигнализация. Работники центра устранили пламя до прибытия пожарных. Сотрудники МЧС эвакуировали 1,5 тысячи человек и сейчас выясняют причины, по которым оповещение не включилось. К проверке присоединилась также региональная прокуратура эксперты-криминалисты.