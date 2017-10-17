В Ярославле девушка наняла эвакуатор для кражи

В Ярославле житель пожаловался сотрудникам полиции на то, что у него украли автомобиль "УАЗ".

Выяснилось, что подозреваемой оказалась 24-летняя девушка. Она наняла эвакуатор, с помощью которого отвезла чужую машину в пункт сдачи металлолома. Девушку задержали сотрудники полиции. На допросе она своей вины не отрицала и полностью все подтвердила. Правоохранительные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "кража". Сейчас проводятся дополнительные проверки для принятия решения касательно меры наказания.

Напомним, что недавно в Украине на кражу пожаловался в своем Facebook Алексей Гончаренко, депутат фракции президента Петра Порошенко. По его словам, кто-то проник в его гараж с желанием украсть автомобиль, но он "депутат простой" и машины у него нет. Зато у Гончаренко своровали три велосипеда, которыми пользовались его жена и сын, а также он сам. Депутат добавил, что воры теперь станут добрыми, напоминая подписчикам про персонажа из мультика про Дядю Федора.