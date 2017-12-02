На Осташковском шоссе в Мытищах валит дым от горящих ангаров

1 июня пожарные сражаются с огнем в двух подмосковных складах со стройматериалами. Подробности ситуации рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Источники сообщают, что пожар вохник в Мытищах - на владении 15 по Осташковскому шоссе. Сначала загорелся один из ангаров площадью 1,5 тысячи квадратных метров - сейчас он полностью охвачен пламенем. Со временем возгорание перекинулось на другое строение 50 на 40 метров. Оно пока пылает лишь частично.

Пожарные подсчитали: общий масштаб пожара составляет 3,5 тысячи метров квадратных. МЧС усиливает уже задействованных сотрудников дополнительными подразделениями. После ликвидации возгорания эксперты намерены выяснить его причину.



