8 детей пострадали во взрыве из-за опасных опытов иркутского ТРК "КомсоМОЛЛ"

1 июля малышей 7-10 лет госпитализировали из детской комнаты торгово-развлекательного комплекса Иркутска с термическими ожогами I-II степени. Об этом объявили пресс-службы областного Минздрава и ГУ МЧС.

По информации источников, днем в иркутском "КомсоМОЛЛе" прогремел взрыв, жертвами которого стали 8 детей. Причиной стали опасные химический опыты, которые пострадавшие вместе с сотрудниками проводили в одном из заведений ТРК: научно-развлекательном центре под названием "Гравитация". Из-за происшествия из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек. Администрация ТРК отметила, что на месте взрыва пожара не возникло.

В "КомсоМОЛЛ" по вызову прибыли восемь машин "скорой помощи" и две бригады реаниматологов из иркутского Центра медицины катастроф. После оказания первой помощи, все обожженные дети были размещены в городскую клиническую больницу №3. Глава регионального Минздрава Олег Ярошенко распорядился предоставить места для всех, кто пострадал во взрыве. В случае необходимости, палаты предоставит детская областная больница, а также Ивано-Матренинская клиника.