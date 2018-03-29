На Ставрополье мужчина убил женщину из-за ревности

Правоохранительные органы задержали 49-летнего жителя Ставрополья. Мужчина обвиняется в убийстве.

Согласно данным следствия, мужчина приходил в гости к своей знакомой и ее брату. После того, как они выпили спиртные напитки, в нетрезвом состоянии он стал обвинять женщину в измене. В порыве злости он несколько раз ударил потерпевшую. Брат хозяйки дома заступился за нее, но обвиняемый нанес ей удары ножом в области шеи. От большой потери крови женщина скончалась на месте преступления. Мужчина стал угрожать брату убитой, но тот успел выбежать из дома на улицу. Сейчас убийца находится под стражей. Сотрудники полиции направили все доказательства по делу в суд и ожидают решение в виде выбора меры наказания.

Напомним, что недавно в Саратове мужчина нанес около 20 ударов ножом в спину женщины из-за ревности. В одной из квартир нашли труп молодой женщины. Выяснилось, что пара поссорилась и мужчина из-за ревности. В итоге мужчина нанес женщине около 20 ударов ножом в область спины, шеи и лица. Пострадавшая умерла на месте преступления от тяжелых ранений. Сейчас убийца находится под арестом. Правоохранительные органы решают вопрос о мере наказания.