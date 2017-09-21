Луценко: Расследование убийства журналиста Шеремета уже два года стоит на месте

Похоже ситуация обстоит и с делом по гибели члена добровольческого батальона Амины Окуевой. Тем не менее, Генпрокуратуре все же удалось сделать несколько открытий по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины.

Расследование убийства журналиста Шеремета уже два года стоит на месте. С таким не совсем оптимистичным заявлением выступил в эфире одного из национальных телеканалов руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко. Он признал, что в этом деле следователям не удалось найти ни одной, даже самой маленькой зацепки, которая указала бы на след преступника.

Тем не менее, Луценко заверил, что такая ситуация не описывает отсутствие действий со стороны прокуратуры. По его словам, она до сих пор находится в поисках доказательств, как прямых, так и косвенных. Стоит отметить, что ранее генпрокурор намекал на некоторые обстоятельства, которые мешают раскрытию преступления, однако не уточнил, что именно имел ввиду.