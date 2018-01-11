В Приморье подросток изнасиловал мертвого ребенка

В Приморье правоохранительные органы раскрыли детали убийства подростом ребенка. Причиной расправы стал отказ в сексе.

Согласно информации следствия, 16-летний подросток пригласил к себе домой 10-летнего мальчика. В тот момент, когда они остались вдвоем, парень предложил ребенку вступить в половую связь. 10-летний мальчик сразу же категорически отказался. После этого парень взял в руки нож и нанес удар в области шеи. Мальчик умер на месте от большой потери крови. Подросток изнасиловал тело мертвого ребенка и спрятал труп на балконе квартиры. Сейчас правоохранительные органы задержали маньяка и он ждет приговор. Возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Напомним, что недавно в Пензе мужчина изнасиловал маленького мальчика. Согласно данным следствия, преступник проживал с женщиной, у которой был 11-летний сын. Однажды он остался наедине с мальчиком, будучи в нетрезвом состоянии. Известно, что мужчина не один раз надругался над ребенком. После этого случая он угрожал своей сожительнице в расправе. Обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.