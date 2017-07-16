В Иркутской области дети устроили пожар и заставили 120 человек убежать из "Братск-АРТ"

31 мая в туалете театрально-концертного центра вспыхнул огонь, повлекший массовую эвакуацию посетителей. Об инциденте поведала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, небольшой пожар в городе Братск устроили двое детей. Они из баловства воспламенили туалетную бумагу в санузле "Братск-АРТ". В результате сработала пожарная сирена, которая заставила убежать из здания порядка 120 человек, сидевших в концертном зале.

Все посетители успешно эвакуировались, никто не пострадал. Сотрудники ТКЦ сумели погасить пламя самостоятельно ещё до прибытия пожарных МЧС по Иркутской области.