Рухнувшая стена дома насмерть задавила мальчика в Ростовской области

13-летний житель хутора Ещеулов Усть-Донецкого района погиб из-за обвала заброшенного здания на Садовой улице. Об этом 1 июня рассказала СМИ представитель регионального СУ СК Галина Гагалаева.

Следователи проводят проверку в связи с гибелью школьника в Ростовской области. Предварительно установлено, что в четверг мальчик вместе со знакомыми проводил досуг в старом одноэтажном доме саманного типа. По неизвестной причине стена вместе с частью кровли рухнула на пострадавшего и задавила его насмерть. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью.

К месту происшествия приезжали сотрудники МЧС, которые извлекли тело мальчика из-под обломков и передали Следственному комитету. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства трагического случая. Региональные СМИ пишут, что погибший жил в семье с матерью и двумя братьями. До своего 14-го дня рождения он не дожил всего несколько дней.