В Москве трое разбойников дерзко украли машину с шубами на 5,5 миллионов

31 мая неизвестные злоумышленники напали на постояльца гостиницы в юго-восточной части столицы. Подробности преступления рассказала пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице Верхние Поля. Правоохранительные органы выяснили, что трое разбойников дерзко ворвались в гостиничный номер к пострадавшему 1975 года рождения и насильно обездвижили его при помощи пластиковых хомутов. После этого грабители обыскали имущество мужчины и украли из его брюк 253 тысячи рублей.

Однако главной добычей злоумышленников, по данным полиции, стал автомобиль Volkswagen. Внутри находились дорогостоящие шубы общей стоимостью порядка 5,5 миллионов рублей. Получив информацию о машине, полицейские объявили по Москве план "Перехват". Позднее пустое транспортное средство удалось обнаружить в поселке Рублево. Разбойники вместе с шубами скрылись. Правоохранители проверяют обстоятельства предполагаемого преступления и выясняет объём ущерба, нанесенного пострадавшей стороне.