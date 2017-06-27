В Подмосковье пылает гектар полигона "Часцы"

1 июня в Одинцовском районе вспыхнул огромный массив твердых бытовых отходов. Подробности инцидента СМИ рассказали инсайдеры в МЧС.

По предварительной информации, речь идет о полигоне ТБО "Часцы", который размещен на 49-м километре Можайского шоссе. Мусор пылает на площади в один гектар. Как отмечают в социальных сетях жители Подмосковья, дым над полигоном висит уже второй день.

Пожарные уже приступили к тушению огня. Он задействовали вертолет Ка-32, прибывший из авиационного центра в Москве. Команда воздушного средства успела разлить над пламенеющим участком "Часцев" около сотни тонн воды.