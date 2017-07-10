В Новосибирске молодой водитель "Mercedes" протаранил 8 машин

31 мая в Новосибирске произошла массовая авария. Причина - огромная скорость, с которой ехал "Mercedes".

Согласно данным Новосибирской службы эвакуации, это произошло днем. Проезжая по улице водитель автомобиля "Mercedes" выехал на встречную полосу, где он протаранил 8 машин, припаркованных в том месте. По словам инсайдера, "Mercedes" передвигался по дороге со скоростью более 100 км/ч. При этом у него н оказался с собой страховой полис. Есть очевидцы, которые видели, что "Mercedes" случилась проблема с колесом и именно поэтому он вылетел на встречную полосу. Известно, что водителю полных 20 лет. Пострадавших нет.

Напомним, что недавно в Петербурге водитель автомобиля "Hyundai" протаранил остановку и сбил женщину. Согласно данным правоохранительных органов, 25-летний водитель по непонятным причинам стал ехать в сторону остановки, где и сбил пострадавшую. 45-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы ведут проверку по факту аварии.