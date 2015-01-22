В Туль-Кареме задержали полицейского, который воровал телефоны на местном пляже

Сегодня вечером, 31 мая, средства массовой информации Израиля обнародовали новость о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из своих.

В Туль-Кареме был задержан палестинский полицейский. Его обвиняют в воровстве ювелирных изделий и телефонов у туристов, которые отдыхали на пляжах Нетании.

Задержание проводили муниципальные инспекторы, которые обратили внимание на то, что мужчина вел себя крайне подозрительно, бесцельно слоняясь вдоль берега.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск вещей задержанного мужчины. В его сумке обнаружили удостоверение сотрудника органов правопорядка, а также вещи, которые пропали у туристов. Пострадавшие от пляжных краж, которые присутствовали при задержании, опознали свои вещи.