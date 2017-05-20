На Ставрополье в пожаре погиб парализованный пенсионер

На Ставрополье 30 мая пожарные службы ликвидировали возгорание в жилом доме. Известно, что погиб 82-летний мужчина.

О возгорании сообщили соседи, которые заметили огонь. Они вызвали спасательную службу. Представители коммунальной службы перекрыли газ и электричество, чтобы они не стали причиной увеличения огня. Утверждают, что огонь уничтожил половину крыши. Спасателям не удалось сразу зайти внутрь горящего помещения. После того, как пожар полностью ликвидировали, соседи рассказали, что в доме находился 82-летний парализованный мужчина. Однако его тело обнаружили на полу. Полагают, что он старался выбраться из огня. Соседи думают, что причиной пожара была неисправная проводка. По их словам, раньше она уже искрилась.

Напомним, что 30 мая также случился пожар в Кургане. В торговом центре сработала сигнализация, однако люди так и не отреагировали. В момент опасности возгорания люди продолжали совершать покупки и не спешили эвакуироваться. Этот случай прокомментировали в областном УМЧС. По словам представителей, в этот день проверяли на исправность противопожарные устройства внутри торгового центра. Тем ни менее видео, сделанное в тот момент, активно распространяется в социальных сетях.