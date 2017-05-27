В Польше разбился легкомоторный самолёт, есть жертвы
В районе польского города Лович сегодня местные жители наблюдали аварию легкомоторного самолёта.
В результате крушения стало известно о гибели сорокатрёхлетнего лётчика и сорокавосьмилетнего пассажира. По предварительным данным, катастрофа произошла в связи с отвалившимся крылом у судна во время посадки.
По словам местных жителей, сначала у лайнера отвалилось крыло, после этого судно перевернулось в воздухе и рухнуло на землю. На данный момент на месте инцидента работают представители правоохранительных органов.
Среди версий случившегося рассматривают ошибку пилота, случайную неисправность лайнера и халатное техническое обслуживание. Очевидцы, желая помочь следствию, предоставили видеозаписи случившегося. Также полицейские получили записи с камер видеонаблюдения. Известно, что пилот самолёта имел колоссальный опыт в полётах.
Ранее сообщалось о падении маленького воздушного судна около острова Лонг-Айленд, в результате которого сообщается о гибели одного человека.