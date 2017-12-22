В Хабаровском крае псих под наркотиками отрубил себе кисть и закрыл в банке

Неадекватный житель села Хурба, что неподалеку от Комсомольска, лишил себя конечности и едва не умер. Об инциденте пишут региональные СМИ со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

По предварительным данным, мужчина является психически больным и состоит на учете в медучреждении. Он намеренно отрубил топором собственную кисть, а затем поместил её в банку с водой и закрыл крышкой. Эту информацию подтверждают инсайдеры в правоохранительных органах Комсомольского района.

Другой человек, знакомый с пострадавшим, называет его "наркоманом". По его предположениям, житель Хабаровского края употребил синтетический наркотик, так называемый "спайс", и решил себя травмировать под воздействием запрещенного вещества. В настоящее время мужчине оказывают медицинскую помощь в седьмой больнице Комсомольска-на-Амуре.