Ребенок упал в обморок во время речи Порошенко на Последнем звонке

31 мая президент Украины прибыл в Ивано-Франковскую область и выступил на линейке в Ямницком лицее. Пока он говорил, нескольким детям понадобилась медицинская помощь.

Подробности ситуации рассказал глава управления областной администрации по связям с общественностью Владимир Джигита. По его словам, Петр Порошенко говорил поздравительную речь, когда учащиеся едва не упали в обморок. Чиновник подчеркнул, что все участники ожидали начала мероприятия в тени. Кроме того, всем предоставлялся доступ к питьевой воде.

По предварительным данным региональных СМИ, на плохое самочувствие пожаловались три ребенка. Один из них даже потерял сознание. Присутствующие на линейке педагоги оперативно отреагировали на инцидент и позвали медиков для оказания необходимой помощи.

Люди не первый раз лишаются чувств рядом с украинским президентом. В начале весны солдат почетного караула упал в обморок, пока Петр Порошенко выступал на годовщине Национальной гвардии Украины.