В Уфе рядом с администрацией появился многометровый провал асфальта

31 мая огромная яма образовалась в Орджоникидзевском районе. Об этом очевидцы сообщают в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованных фотографиях видно, что под землю ушел многометровый участок асфальта неподалеку от администрации Черниковского района. Образовавшийся провал угрожает поглотить не только человека но и четверть автомобиля.

Сотрудники МЧС уже оградили опасную часть дороги. Как можно заметить, довольно небольшая деревянная конструкция преграждает путь лишь с одной стороны и практически теряется на фоне самой ямы. По словам свидетелей, на месте работают специалисты, которые пытаются найти причину происшествия.