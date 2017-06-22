Жители Пермского края переживают за свои дома

В деревне Балаши Пермского края жители переживают не самые лучшие времена. Дело в том, что уже сейчас наблюдаются воронкообразные провалы грунта.

Как заявляют местные жители, наибольшая воронка диаметром в полсотни метров десятилетней давности поглотила деревья и баню. Ранее она не доставляла неудобств, однако проблемы начались около года назад.

Однажды ночью по деревне нечто загрохотало и началось образование новых ям. Эксперты предупредили, что о новых ямах необходимо оповещать специалистов в горной сфере, даже если оно является небольшим.

Тем временем люди опасаются ремонтировать своё жильё, боясь обвала в доме и его полного исчезновения с лица земли. Горный институт предоставил данные о том, что на территории Пермского края каждый год наблюдается появление тридцати новообразованных карстовых воронок.

Ранее сообщалось об очередном провале на территории сельского поселения Зарубино, который по глубине соизмерим с шестиэтажным домом.