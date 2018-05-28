В Энгельсе мужчина убил соседа из-за саженцев

В Энгельсе был задержан мужчина. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.

Согласно информации следствия, мужчина выпивал алкоголь дома у своего соседа. Во время общения возникла ссора. Причиной стало то, что когда-то у матери гостя хозяин дома взял саженцы без ее разрешения. Мужчины спорили и гость дома нанес своему собеседнику сильный удар по голове. От тяжелой травмы потерпевший скончался на месте преступления. Труп обнаружили только на следующий день. Виновного задержали и на допросе он не отрицал своей вины в случившемся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца в исправительной колонии.

Напомним, что недавно в Бурятии женщина со второго раза убила своего сожителя. В ходе следствия выяснилось, что ранее женщина во время ссоры довела своего мужчину до больницы. Потерпевший простил возлюбленную. После этого они искали ценные вещи на помойке. Хорошие результаты пара решила отметить со знакомыми. В результате женщина поссорилась с избранником и убила его. Знакомых попросила ее не выдавать. На допросе обвиняемую словили на лжи и она созналась в убийстве. Сейчас она находится под стражей.