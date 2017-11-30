Москвичка обвинила таксиста в изнасиловании и набросилась на полицейского

В Москве 30 мая женщина пожаловалась в правоохранительные органы. По ее словам, к ней приставал таксист.

По сведениям пострадавшей, в девять часов утра она остановила машину такси на улице с просьбой отвезти ее по адресу к ее дому. В итоге таксист проигнорировал пожелания клиентки и отвез ее совершенно в другое место, где попытался ее изнасиловать. Как только водитель скрылся с места преступления, то женщина тут же позвонила в полицию. Патрульные приехали на место происшествия. Согласно данным полицейских, пострадавшая вела себя неадекватно и не смогла внятно рассказать о случившемся. Также женщина набросилась на одного из сотрудников полиции, оскорбляя его и пытаясь ударить. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку по факту происшествия.

Напомним, что недавно в США мужчина показал член судье и его оправдали. Женщина, которая обвиняла его в изнасиловании, указала в жалобе, что цвет кожи члена напавшего на нее был светлее, чем на остальных частях его тела. Показав свой половой орган судье и присяжным мужчина доказал свою невиновность. Однако из тюрьмы он все равно не выйдет: мужчина отбывает срок за то, что до этого изнасиловал десятилетнюю девочку.