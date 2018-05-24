В Кирове у всех на глазах мужчина убил друга заточкой за опоздание

В сети появилось видео трагедии, которая произошла вечером 30 мая. На вокзале в людном месте случилось убийство.

Согласно информации следствия, один из товарищей опоздал на встречу. Из-за ссоры убийца взял в руки заточку и убил своего приятеля. Пострадавший сразу же упал и скончался на месте от сильного удара в области грудной клетки. Все это произошло на вокзале, где были десятки людей. Сейчас правоохранительные органы задержали обвиняемого и решают, какую следует выбрать меру наказания. В это время в сети Интернет распространилось видео этого убийства. Оказалось также, что обвиняемый уже был судим до этого.

Напомним, что недавно в Омске мужчина убил друга за оскорбления в адрес матери. Оказалось, что около года назад они сидели за одним столом и в разгар спора один из них оскорбил мать другого. Спустя долгое время они случайно встретились. Обиженный товарищ вспомнил инцидент и нанес обидчику несколько ударов ножом. Пострадавший умер от тяжелых ранений. Оказалось, что убийца уже был судим за кражу.