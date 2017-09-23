Хорватская полиция при расстреле фургона ранила 2 детей

12-летние мигранты из Ирака и Афганистана пострадали, когда полиция пыталась задержать контрабандиста, который перевез их в фургоне в Хорватию.

Инцидент произошел ночью 30 мая, примерно в 23:00 по московскому времени. Недалеко от поселка Доньи-Срб, что находится недалеко от хорватской границы, сотрудники правоохранительных органов попытались задержать фургон, который ехал со стороны Боснии и Герцоговины. Однако водитель не хотел останавливаться.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли меры. Сначала они послали водителю звуковые и световые сигналы, но он не остановил свой фургон и ехал прямо на них, когда они поставили пикет. Тогда они использовали оружие. Водителю с места преступления удалось скрыться.

В фургоне было обнаружено 29 человек, иммигрирующих из других стран. 2 детей были ранены и доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, однако сейчас их жизнь вне опасности. Всех остальных иммигрантов задержали за то, что они нелегально перешли границу страны. Информации о том, поймали ли контрабандиста, пока что нет.