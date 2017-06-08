В Великих Луках школьника сбила "скорая помощь"

В Великих Луках произошло ДТП с участием "скорой помощи". В больницу с травмами попал десятилетний мальчик.

Сообщается, что происшествие случилось днем 30 мая. Стоит отметить, что ребенок переходил дорогу в положенном для пешеходов месте. В итоге его сбила машина "скорой помощи". Выяснилось, что за рулем находился мужчина 68 лет. Экспертиза показала, что водитель находился в абсолютно трезвом состоянии. Для мальчика наезд автомобиля обернулся ушибом в области живота и сотрясением мозга. Ребенка госпитализировали для дальнейшего лечения. Правоохранительные органы разбираются в деталях происшествия.

Напомним, что недавно в Стерлитамаке автомобиль сбил пенсионера насмерть. Сообщается, что машина "Газель" ехала по улице, когда пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Из-за тяжелых травм мужчина умер на месте происшествия. Сотрудники полиции стали проводить проверку касательно случившегося. Правоохранительные органы призывают горожан соблюдать правила дорожного движения и помнить об обязанностях пешехода.