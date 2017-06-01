На кадрах видно, как вначале она стучит по нему лопатой, после берет в руки и бьет его о трубу на детской площадке, а потом отрывает крыло и выбрасывает.

Девочка из ЯНАО, издевавшаяся над мертвым голубем, попала на видео. Его сняли другие жители города Ноябрьск, где и случился неприятный инцидент. Ролик появился в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте" еще вчера, за это время он собрал порядка семи тысяч просмотров. Комментаторы отмечали, что у девочки, скорее всего, имеются проблемы с психикой, и ее родителям срочно нужно что-то с этим делать. Другие же говорили, что, вероятнее, проблемы прежде всего у родителей, который воспитали такую дочь.

Стоит отметить, что рядом с девочкой какое-то время находился мальчик примерно ее же лет. Вначале он наблюдал за ней, но не подходил близко, а после и вовсе взял велик и умчал. Подписчики паблика недоумевают, так как мучившего мертвого голубя не остановил тот, кто снимал видео, ведь это, скорее всего, был взрослый человек.