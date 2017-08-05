На Рублёвке сына экс-советника президента ударили куском асфальта по голове

Приёмный сын экс-советника президента России Антон Зурабов был избит в элитном лицее на Рублёвке. Парню в голову кинули кусок асфальта.

В результате юноша остался цел, получив травму головы. Драка произошла в элитной школе на Рублёвке, причём одной из самых престижных в посёлке Жуковского. Там учатся дети миллионеров, депутатов, бизнесменов. Одним из них является Антон Зурабов – это сын Михаила Зурабова, являющегося бывшим послом России на Украине и экс-советником президента РФ. Согласно предоставленной информации, драка произошла именно на территории элитного лицея.

Приёмному сыну дипломата ударили асфальтом в голову, причём ушиб образовался около виска. Водитель семейства Зурабовых оказался поблизости и быстро помог юноше, оказав первую медицинскую помощь. Виновник же уже не раз был наказан за подобное хулиганство. По информации руководства лицея, его выгоняли из предыдущих учебных заведений.