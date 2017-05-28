В Бурятии медведь устроил невиданную разруху в наблюдательном пункте заповедника

Зверь пробрался в здание зимовья и нанес огромный урон имуществу ФГБУ "Заповедное Подлеморье". Ситуацию в социальных сетях описал директор учреждения Михаил Овдин.

Природоохранные инспекторы Бурятии проводили рейд в Баргузинском заповеднике. Возле наблюдательного пункта на реке Кабанья они заметили внушительные следы посещения медведя. Масштаб разрухи оказался невиданным. Хищник разбросал все предметы внутри здания, разбил окна, ободрал стены, сломал мебель и даже сумел разнести кирпичную печь вместе с плитой. Не спаслись даже библиотека вместе с книгами и мусорные баки снаружи.

О том, что это сделал медведь, свидетельствуют характерные следы когтей, оставшиеся в зимовье Михаил Овдин подчеркнул: косолапые обладают внушительной физической силой и способны корчевать пни. В этот раз мохнатый гость пришел в явное буйство и нанес рекордные убытки организации. Директор выразил надежду, что при следующем визите медведь будет добрее.

В "Заповедном Подлеморье" напомнили, что на прошлой неделе в заповедных территориях инспекторы начали подсчет медведей. Как раз сейчас проснувшиеся от спячки особи пытаются откормиться рыбой на берегу Байкала и его приток.