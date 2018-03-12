Прикормленные медведи терроризируют жителей Печоры

В Республике Коми бурые хищники начали массово выходить в город и наводят страх на людей. Очевидцы снимают зверей на камеры и публикуют в социальных сетях.

Вот уже несколько последних дней мая жители Печоры выкладывают фотографии и видео медведей, которые нагло гуляют по улицам, изучают автомобили и стремятся посетить некоторые здания. Пользователи пишут, что 30 мая заметили на дороге небольшую особь, бегущую в сторону детской поликлиники. Автомобилисты попытались заблокировать медвежонку путь и отогнать его гудками, однако тот не испугался и проигнорировал усилия водителей.

Другая горожанка рассказывает, как едва не столкнулась с опасным зверем лицом к лицу. Она шла выбрасывать мусор, когда услышала предупреждение - земляки кричали о медведе неподалеку от баков. Автор отмечает, что рисковала погибнуть и сильно перепугалась.

Тем временем некоторые жители Печоры объясняют засилье животных их регулярным угощением со стороны людей. Есть информация, что некоторые горожане специально ездили к лесу, чтобы сфотографировать медведей и подкинуть им корма. Вот прикормленные медведи и лезут терроризировать Печору. Кроме этого, пользователи видят причину выхода зверей в чрезмерной вырубке леса и плохой походе.