В Пензе мужчина изнасиловал маленького мальчика

В Пензе осудили мужчину. По информации следствия, он в нетрезвом состоянии надругался над ребенком.

Известно, что обвиняемый проживал некоторое время с женщиной и ее 11-летним сыном. Когда матери ребенка не было дома, то мужчина в нетрезвом состоянии изнасиловал мальчика. Известно также то, что это было не один раз. Спустя некоторое время насильник с ножом набросился на свою возлюбленную и стал ей угрожать. В суде его спасло собственное признание в том, что он угрожал женщине, а также то, что у него есть маленькая дочь. В итоге судья присудил педофилу 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что недавно в США мужчину оправдали, когда он показал судье член. Дело в том, что женщина, обвинившая его в изнасиловании, утверждала, что у нападавшего кожа на половом органе была светлее, чем на других частях тела. Мужчина показал член судье и присяжным, таким образом, доказав свою невиновность. Однако он все равно остался в тюрьме: маньяк отбывает наказание за изнасилование 10-летней девочки. За преступление ему присудили 65 лет ограничения свободы.