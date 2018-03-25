Кемерово не научило: шопоголики из Кургана проигнорировали пожар

30 мая покупатели одного из торговых центров города не отреагировали на пожарную сигнализацию и продолжили выбирать товар. Один из очевидцев снял происходящее на камеру и опубликовал в соцсети "ВКонтакте".

По словам автора записи, инцидент произошел в 6-м микрорайоне Заозерного. В одном из магазинов "Метрополиса" раздалась тревожная сирена, а голос из динамиков призвал всех покупателей выйти из здания в связи с пожаром. Несмотря на объявления, жители Кургана, будто шопоголики, проигнорировали возможную угрозу огня и остались в зале, как ни в чём не бывало, чтобы найти необходимые продукты.

Поведение горожан в экстренной ситуации возмутило пользователей сообщества "Типичный Курган". Один из них отметил, что именно из-за такой беспечности россияне "пачками сгорают где угодно". Вероятно, он имел ввиду трагические последствия пожара в Кемерово. Как писала "Версия" возгорание в ТРК "Зимняя вишня" привело к гибели 60 человек - таковы официальные данные.

Позднее ситуацию прокомментировали в областного УМЧС. По словам источников, в тот день частная компания проверяла на исправность противопожарные устройства внутри магазина.