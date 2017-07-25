В Голландии исламист убил полицейского пса

Согласно информации полиции Голландии, молодой человек размахивал топором на своем балконе и прокричал фразу "Аллах акбар".

Полицейские решили успокоить парня. В итоге им пришлось войти в его квартиру. Сотрудников правоохранительных органов исламист встретил с ножом. В результате был тяжело ранен служебный пес. Собаку тут же увезли в ветеринарную клинику, однако спасти жизнь четырехлапого полицейского не удалось. Исламиста старались утихомирить с помощью электрошокера, но полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Сейчас молодой человек находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Принадлежит ли он к каким-либо террористическим организациям - еще неизвестно.

Напомним, что за несколько дней до этой ситуации в Бельгии исламист напал на полицейских. Террорист хотел взять несколько человек в заложники. Перед нападением он прокричал фразу "Аллах акбар". Правонарушитель был застрелен, однако он успел ранить несколько полицейских. Двое из защитников правопорядка не выжили. Сейчас следствие ведет дополнительные проверки по факту данного происшествия.