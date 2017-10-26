В Бурятии женщина со второго раза убила мужчину

В Бурятии полицейские задержали женщину, которая обвинила в смерти возлюбленного своих знакомых.

26-летняя девушка рассказала, что ее вместе с сожителем подстерегли двое человек. По ее словам, они хотели ее изнасиловать, а мужчину избили до смерти. Следователи словили ее на лжи и тогда она призналась, что сама убила своего мужчину. Оказалось, что до происшествия после ссоры с возлюбленной убитый уже был в больнице, однако все равно простил ее. В этот раз они вместе собирали вещи на свалке. Хороший результат они решили отпраздновать со знакомыми. Поссорившись с мужчиной обвиняемая ударила его лопатой. От сильной травмы он скончался. Женщина попросила знакомых не распространяться об этом. Сейчас она находится под стражей.

Напомним, что недавно в Кирово-Чепецке женщина убила мужа бутылкой. Согласно данным следствия, супруги поругались и жена ударила мужчину бутылкой по голове. Мужчина скончался на месте происшествия. Женщину задержали. По мнению их соседей, она всегда была добропорядочной, но вот только злоупотребляла алкоголем.