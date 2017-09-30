Петербурженка узнала о том, что ее 14-летний сын жив, получив судебный иск

Еще в роддоме матери сообщили печальную новость о том, что ее ребенок был отключен от аппарата жизнеобеспечения и умер. Но спустя 14 лет, матери пришел судебный иск о лишении ее родительских прав и требование оплатить алименты за все эти годы.

Получив судебный документ, женщина была просто в шоке. Она рассказала журналистам о том, что 14 лет назад родила мальчика. Однако что-то заставило ее написать отказ. Спустя какое-то время она решила все же забрать ребенка себе и заняться его воспитанием, однако санитарка из роддома сказала, что сразу же после того, как женщина отказалась от ребенка, врачи решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения и мальчик скончался. Именно поэтому петербурженка сначала не поверила в то, в чем ее обвиняют.

В документе сказано о том, что мать хотят лишить родительских прав ввиду того, что она ни разу не приехала навестить своего сына за все 14 лет. Все это время ребенок мотался из одного детдома в другой, однако его мать даже не подозревала о том, что он выжил.

Женщина наняла адвоката и теперь пытается сделать так, чтобы суд оставил ей ребенка. В первую очередь будет проведен тест ДНК, чтобы определить действительно ли мальчик, о котором идет речь, ее сын.