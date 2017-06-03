Двухлетняя девочка умерла из-за того, что ошпарила себя кипятком в Баймаке

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти умершей девочки. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По словам полицейских из Баймака, инцидент произошел 28 мая в вечернее время суток. Трое детей ненадолго остались дома одни, пока мать отошла по делам во двор. Пока взрослых не было, двухлетняя девочка случайно задела тумбу, на которой стоял термочайник. Тумба опрокинулась, трое детей были ошпарены кипятком.

Детей сразу же отвезли в больницу. Старшие брат с сестрой, которым было по 8 и 12 лет соответственно, получили незначительные ранения и их отпустили домой после того, как предоставили медицинскую помощь. Однако самая младшая из семейства получила серьезные ожоги и умерла на следующий день после происшествия.