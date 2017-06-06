В Великобритании пилот насмерть разбился на вертолете

Недалеко от города Элдборо в Бороубридже в Великобритании произошло крушение средства для совершения авиа-перелетов. Есть пострадавшие.

Известно, что на борту вертолета был только пилот, который разбился насмерть. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных служб, бригада пожарников и медики из «скорой помощи».

Полицейские пытаются выяснить причину, по которой произошло крушение, однако пока что никакой информации об этом нет.

Недавно в Забайкалье произошло еще одно крушение. Разбился вертолет МИ-2. Пилот рассказал, как ему удалось спасти пассажиров, совершив жесткую посадку.