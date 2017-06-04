При взрыве в штате Кентукки пострадало 2 человека

30 мая почтовый склад в американском городе Лексингтон пострадал от взрыва опасных химических веществ.

Из-за того, что баки с пропаном, по всей видимости, были повреждены, произошел несчастный случай. В результате того, что взрывоопасное вещество было не очень надежно упаковано, пострадало 2 человека. Помимо них, еще 10 человек доставили в больницу с целью провести осмотр, чтобы убедиться, что они не пострадали и взрыв никак не отразился на их здоровье.

После взрыва на складе в Кентукки произошел пожар. На данный момент сотрудники правоохранительных служб пытаются установить причину инцидента и все его обстоятельства. Помимо этого, на месте взрыва работают бригады пожарных, которые пытаются потушить огонь. Известно, что крыша и стены здания серьезно повреждены и после пожара их нужно будет заменить. Компания UPS получила довольно большой материальный ущерб.