В Ярославле сильный ветер сдул остановку рядом с девушкой

Металлическая конструкция чуть на упала на стоящую рядом девушку. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе.

Информацией о случившемся в социальных сетях поделились жители Ярославля, ставшие свидетелями происшествия. Как утверждают пользователи, остановка год назад ремонтировалась, но потом ее демонтировали. Однако, ее снова установили. По мнению авторов данных комментариев, остановка была установлена плохо, поэтому она и рухнула. Ураган снес остановку.

При падении конструкции едва не пострадала девушку, которая стояла рядом. По словам пользователей, остановка было плохо закреплена. В Сети уже шутят, что такой метод установки подобных конструкций можно назвать «ремонт по-Ярославски».

Помимо этого, сильный порывистый ветер стал причиной массового падения веток и обломков деревьев. В центре Ярославля одно из деревьев упало возле ресторана, где могли находиться люди. Пользователи пишут, что ураган указал городу на все «ошибки и недочеты».