В Китае страдающая душевным расстройством мать кастрировала своего сына

Женщина проснулась среди ночи и схватилась за нож. 22-месячный мальчик еще спал, когда мать неожиданно набросилась на него и отрезала гениталии.

Инцидент произошел в китайской деревне Юддон, что находится в городском округе Хеюань в провинции Гуадун. Мать с ребенком удалось вовремя обнаружить соседям. Увидев происходящее и лужу крови, они тут же вызвали скорую помощь. Медикам удалось спасти ребенка, но теперь семья нуждается в огромной сумме денег за оказанную маленькому Ахану медицинскую помощь.

Отец Ахана рассказал о том, что его жена страдает от душевного расстройства и у нее бывают приступы после небольшого разочарования, однако он не знает, как он сможет жить с ней дальше после случившегося. Кроме того, семья достаточно бедная. Все деньги уходят на лечение жены, а муж имеет инвалидность, но при этом старается работать и помогать своей больной матери. Некоммерческие и благотворительные организации вложили свои деньги в оплату лечения пострадавшего от домашнего насилия мальчика. На сегодняшний день собранная сума составляет около 1,5 миллиона рублей.

Мать не смогут осудить за то, что она кастрировала своего сына, потому что она не осознавала, что творила в тот момент.