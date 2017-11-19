МЧС удалось ликвидировать возгорание на складе с макулатурой в Москве

Ранее поступили официальные сведения от сотрудников МЧС о том, что площадь возгорания быстро начала возрастать до 500 кв. метров и на место происшествия вынуждены были выслать вертолет Ка-32А Московского авиационного центра во избежание возможных последствий.

СМИ сообщают о том, что сотрудникам пожарной службы возгорание на Южнопортовой улице в Москве, где загорелся склад с макулатурой, удалось ликвидировать. Площадь самого пожара достигала на тот момент около 500 квадратных метров. Отмечается, что из-за сильных порывов ветра, раздувающего пламя, работы по локализации возгорания были затруднены.

Сообщалось о том, что на место ЧП отправили вертолет Ка-32А МАЦ, кроме того, к тушению возгорания были привлечены не только 18 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС, а также пожарный поезд.