В Нижнем Новгороде ураган опрокинул на мосту грузовик

30 мая по центральной России пронесся ураган, в Нижнем Новгороде порывы ветра причинили множество неприятностей. На Борском мосту ураган ветром перевернул грузовую машину «ГАЗель» набок.

Как сообщается, сильный ветер стал причиной того, что на Бурнаковском мосту опрокинулась на бок грузовая «ГАЗель». Представители отдела пропаганды и безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Нижегородской области подтвердили факт случившегося инцидента. По словам представителей ведомства, грузовик упал набок, водитель смог самостоятельно выбраться из транспорта.

В инциденте никто не получил травм, однако перевернувшаяся грузовая машина стала причиной заторов. Ураган перевернул не только грузовик, еще одна машина была опрокинута ветром неподалеку, в близлежащем жилом квартале.

Помимо этого, ураган повредил ряд машин. Сильный ветер сорвал множество крыш, обломки которых падали на автомобили. А на Пролетарской улице машину «проткнули» обломки деревьев. На Рождественской улице кусок кровли «приземлился» на машину, от чего та получила серьезные повреждения. Точное число машин, пострадавших от урагана, пока что не сообщается.