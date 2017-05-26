СК ищет $5 миллионов Захарченко, украденные из-под ареста

Правоохранители начали проверку по факту хищения наличных, найденных в квартире экс-полковника МВД, которого обвиняют в коррупции. Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники Следственного комитета занялись поисками крупной суммы денег, обнаруженных при обыске в квартире предполагаемого коррупционера Дмитрия Захарченко. По предварительной информации, из-под ареста украдено свыше 5 миллионов долларов. Расследование поручили следователю по особо важным делам при главе СКР генерал-майору Константину Криворотову.

В настоящее время следствие подозревают несколько должностных лиц их различных организаций. Среди них: инкассаторы, полицейские из конвоя, а также сотрудники Сбербанка, считавшие изъятые у обвиняемого наличные средства.