МВД: в полицию поступают анонимные звонки о минировании Крымского моста

По словам начальника Главного управления на транспорте МВД РФ Александра Бревнова, некоторые люди хотят дестабилизировать работу Крымского моста и сообщают о его минировании. Уже двоих, звонивших с информацией о «заминированном» мосту, полиция вычислила.

На 8-м международном форуме «Безопасность на транспорте» обсуждалась ситуация, касающаяся достижения обеспечения сохранности жизни людей. В ходе мероприятия выступил Александр Бревнов. Она рассказал, что Крымский мост, который не так давно был открыт для автомобильного движения, уже несколько раз «минировался».

По словам Бревнова, в полицию уже несколько раз звонили «анонимные информаторы», сообщающие о минировании моста. Информация оказалась ложной, теперь полиция ищет всех, кто звонил с подобными сообщениями. Бревнов рассказал, что уже двоих людей, «заминировавших» мост, удалось вычислить. Были ли эти лица задержаны – он не уточнял.

Александр Бревнов отмечает, что такие звонки расцениваются как попытка дестабилизировать движение по мосту. Сейчас, утверждает он, на переправе стоит усиленная охрана, которая выборочно останавливает машины и проводит досмотры.